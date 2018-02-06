В Украине сегодня местами пройдет снег, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)

08:01, 6 февраля 2018
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Осадки ожидаются на востоке и юге страны.

Сегодня в Украине местами пройдет снег / УНИАН
Сегодня в Украине местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

Сильные снегопады накрыли Балканы

На востоке практически без осадков, температура до -10°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до +5°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -11°. В центре местами пройдет снег, температура до -10°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН
Прогноз на 6 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 февраля – Ксении. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

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