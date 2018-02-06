В Украине сегодня местами пройдет снег, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)
Осадки ожидаются на востоке и юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.
Сильные снегопады накрыли Балканы
На востоке практически без осадков, температура до -10°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до +5°.
На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -15°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -11°. В центре местами пройдет снег, температура до -10°.
Согласно народному прогнозу, 6 февраля – Ксении. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 72 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
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