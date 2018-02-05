Украина в плену морозов: синоптики рассказали, когда ждать потепления (видео)
С 8 февраля, по прогнозу Гидрометцентра, в Украине потеплеет до -2...+3 градусов днем.
Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры, в течение суток она упадет на 10 градусов.
Из-за резкого похолодания и сильных ливней для школьников в Измаиле Одесской области сегодня объявили дополнительный выходной. В западных областях - снег.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°
Сотня населенных пунктов остается без света. Во Львове снегопад завалил десяток деревьев, в Ривненской области за сутки выпала полумесячная норма осадков. Чрезвычайники вытащили из кюветов четыре десятка авто.
Морозы, по прогнозам синоптиков, будут трещать до 7 февраля. Уже с 8-го ожидается новый циклон, температура воздуха повысится, прогнозируется мокрый снег и гололедица.
Как сообщала Погода УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.
Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°