Украина в плену морозов: синоптики рассказали, когда ждать потепления (видео)

18:16, 5 февраля 2018
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С 8 февраля, по прогнозу Гидрометцентра, в Украине потеплеет до -2...+3 градусов днем.

Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры, в течение суток она упадет на 10 градусов.

Из-за резкого похолодания и сильных ливней для школьников в Измаиле Одесской области сегодня объявили дополнительный выходной. В западных областях - снег.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°

Сотня населенных пунктов остается без света. Во Львове снегопад завалил  десяток деревьев, в Ривненской области за сутки выпала полумесячная норма осадков. Чрезвычайники вытащили из кюветов четыре десятка авто.

Морозы, по прогнозам синоптиков, будут трещать до 7 февраля. Уже с 8-го ожидается новый циклон, температура воздуха повысится, прогнозируется мокрый снег и гололедица.

Как сообщала Погода УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

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