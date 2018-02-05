В Киеве завтра без осадков, днем температура до -2°
17:00, 5 февраля 2018
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Вечером столбик термометра опустится до -7°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве без осадков, температура до -10°.
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут снегопады (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -7°. Ветер западный и юго-западный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.
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Погода в Украине
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Винница-10°... 0°
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Днепропетровск-7°... -2°
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Донецк-7°... 0°
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Житомир-10°... -5°
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Запорожье-5°... 0°
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Ивано-Франковск-7°... 0°
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Киев-10°... -5°
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Кировоград-5°... -1°
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Луганск-6°... -1°
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Луцк-11°... -3°
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Львов-13°... -2°
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Николаев-3°... +2°
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Одесса-3°... +2°
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Полтава-8°... -4°
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Ровно-13°... -5°
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Симферополь-3°... +1°
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Сумы-9°... -7°
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Тернополь-14°... -2°
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Харьков-9°... -4°
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Херсон-4°... +2°
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Хмельницкий-12°... -2°
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Черкассы-8°... -2°
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Чернигов-12°... -7°
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Черновцы-6°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 48 %
Давление: 748 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:12
Закат 17:35
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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