В Киеве завтра без осадков, днем температура до -2°

17:00, 5 февраля 2018
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Вечером столбик термометра опустится до -7°.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Киеве без осадков, температура до -10°.

Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут снегопады (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -7°. Ветер западный и юго-западный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

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