Завтра в Украине местами пройдет снег, на западе до -15° (видеопрогноз)

16:30, 5 февраля 2018
433

Теплее всего будет в южных регионах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность

На востоке практически без осадков, температура до -10°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до +5°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -11°. В центре местами пройдет снег, температура до -10°.

Согласно народному прогнозу, 6 февраля – Ксении. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
Завтра в Украине местами пройдет снег, на западе до -15° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдет снег, на западе до -15° (видеопрогноз)
В Карпатах сохраняется лавинная опасность В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут снегопады (карта) Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут снегопады (карта)
Жертвой сильного снегопада в Москве стал один человек (видео) Жертвой сильного снегопада в Москве стал один человек (видео)
Последствия непогоды в Украине: более 100 населенных пунктов остаются без электроэнергии Последствия непогоды в Украине: более 100 населенных пунктов остаются без электроэнергии
В Украине сегодня похолодает, на западе пройдет снег (карта) В Украине сегодня похолодает, на западе пройдет снег (карта)
В Украину вернутся морозы, на западе – снегопады (карта) В Украину вернутся морозы, на западе – снегопады (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
48 %
748 мм
6.4 м/с
2 %
Лента новостей