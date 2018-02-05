Завтра в Украине местами пройдет снег, на западе до -15° (видеопрогноз)

Теплее всего будет в южных регионах.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 февраля, в Украине местами пройдет снег, на западе до -15°.

Читайте также В Карпатах сохраняется лавинная опасность

На востоке практически без осадков, температура до -10°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до +5°.

На западе Украины во вторник без осадков. Температура до -15°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -11°. В центре местами пройдет снег, температура до -10°.

Согласно народному прогнозу, 6 февраля – Ксении. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.