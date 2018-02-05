Сильные снегопады накрыли Балканы

15:42, 5 февраля 2018
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Непогода нарушила движение транспорта.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильные снегопады пришли в Балканские страны - Хорватию и Словению.

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Местные жители к таким снегопадам оказались не готовы, передает Euronews.

Из-за снегопада проехать по дорогам вблизи словенской столицы – Любляны – оказалось непростой задачей, особенно в час-пик.

Схожая ситуация и в соседней Хорватии. Из-за непогоды рядом с городом Карловац произошла авария. Водитель школьного автобуса не справился с управлением, и транспортное средство упало в овраг. Два человека получили ранения.

Напомним, один человек стал жертвой сильного снегопада, который накрыл Москву (РФ) 4 февраля.

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