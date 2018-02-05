В Индонезии ураган повредил больше сотни домов

14:32, 5 февраля 2018
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От урагана пострадал округ Чилакап.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Ураган в Индонезии повредил 161 дом, один человек погиб.

В ДР Конго жертвами наводнения стали 45 человек

Из-за стихии десятки людей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в домах своих соседей и родственников, сообщает Синьхуа со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по ликвидации последствий бедствий.

Ураган обрушился 2 февраля на округ Чилакап. Местные власти проводят оценку рисков стихийного бедствия.

Напомним, минимум десять человек погибли в результате мощного шторма, который накрыл европейские страны.

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