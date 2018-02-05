В Карпатах сохраняется лавинная опасность

В горах ожидаются снегопады и метели.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 5 февраля, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 5 февраля в связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность 3 уровня.

Напомним, 5 февраля почти по всей Украине ожидается гололедица.