Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут снегопады (карта)

В четверг ожидается потепление.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, практически каждый день будут идти осадки.

В понедельник в Украине местами пройдет снег. На западе до -14°, в центре и на севере до -12°. На востоке столбик термометра опустится до -11°, на юге до +2°.

Прогноз на 5 февраля / УНИАН

Во вторник, 6 февраля, в Украине практически без осадков. На западе до -14°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН

В среду, 7 февраля, в стране без осадков, ожидается потепление. Холоднее всего будет на востоке - до -6°. В остальных регионах до -4°.

Прогноз на 7 февраля / УНИАН

В четверг пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране -3°…+7°, днем на юге до +13°.

Прогноз на 8 февраля / УНИАН

В пятницу местами пройдет снег. На западе до -10°, в остальных регионах -5°...+2°.

Прогноз на 9 февраля / УНИАН

10 и 11 февраля в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -5°, на остальной территории -4°…+5°. Днем температура по стране -1°...+11°. В воскресенье ночью на востоке до -8°, днем в Украине от -1° до +9°.

Прогноз на 10 февраля / УНИАН

Прогноз на 11 февраля / УНИАН

Народный прогноз

5 февраля - в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели. 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

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7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее. 9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным. 11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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