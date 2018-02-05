Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут снегопады (карта)
В четверг ожидается потепление.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине похолодает, практически каждый день будут идти осадки.
В понедельник в Украине местами пройдет снег. На западе до -14°, в центре и на севере до -12°. На востоке столбик термометра опустится до -11°, на юге до +2°.
Во вторник, 6 февраля, в Украине практически без осадков. На западе до -14°.
В среду, 7 февраля, в стране без осадков, ожидается потепление. Холоднее всего будет на востоке - до -6°. В остальных регионах до -4°.
В четверг пройдут дожди и мокрый снег. Ночью по стране -3°…+7°, днем на юге до +13°.
В пятницу местами пройдет снег. На западе до -10°, в остальных регионах -5°...+2°.
10 и 11 февраля в Украине местами ожидаются осадки. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -5°, на остальной территории -4°…+5°. Днем температура по стране -1°...+11°. В воскресенье ночью на востоке до -8°, днем в Украине от -1° до +9°.
Народный прогноз
5 февраля - в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели. 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°
7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее. 9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.
10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным. 11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+22°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+21°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+16°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°