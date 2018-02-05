Жертвой сильного снегопада в Москве стал один человек (видео)

Еще пять человек пострадали.

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Один человек стал жертвой сильного снегопада, который накрыл Москву (РФ) 4 февраля.

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Еще пять человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", - написал он в Twitter.

Кроме того, сильный снег повалил 2 тысячи деревьев в Москве. По информации ТАСС, упавшие деревья повредили более десяти автомобилей.

По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 112 населних пунктов в трех областях.