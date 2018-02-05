Жертвой сильного снегопада в Москве стал один человек (видео)

11:37, 5 февраля 2018
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Еще пять человек пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Один человек стал жертвой сильного снегопада, который накрыл Москву (РФ) 4 февраля.

Жертвами аномальных холодов на Тайване стали 53 человека

Еще пять человек пострадали. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", - написал он в Twitter.

Кроме того, сильный снег повалил 2 тысячи деревьев в Москве. По информации ТАСС, упавшие деревья повредили более десяти автомобилей. 

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 112 населних пунктов в трех областях.

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