Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

10:40, 5 февраля 2018
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Гололеда не будет только на юге страны.

Украинцев предупреждают о гололеде / УНИАН
Украинцев предупреждают о гололеде / УНИАН

Сегодня, 5 февраля, почти по всей Украине ожидается гололедица.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 5 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Гололедица в Украине / Укргидрометцентр
Гололедица в Украине / Укргидрометцентр

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 112 населенных пунктов в трех областях.

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