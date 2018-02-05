Синоптики предупреждают о гололедице в Украине
Гололеда не будет только на юге страны.
Сегодня, 5 февраля, почти по всей Украине ожидается гололедица.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 5 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 112 населенных пунктов в трех областях.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +13°
-
Днепр+22°... +11°
-
Донецк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+22°... +8°
-
Луганск+20°... +9°
-
Луцк+23°... +11°
-
Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +12°
-
Одесса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+22°... +11°
-
Симферополь+27°... +13°
-
Сумы+18°... +7°
-
Тернополь+21°... +11°
-
Харьков+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +27 °
Влажность: 72 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Фаза луны:
Лента новостей