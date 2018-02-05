Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

Гололеда не будет только на юге страны.

Украинцев предупреждают о гололеде / УНИАН

Сегодня, 5 февраля, почти по всей Украине ожидается гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 5 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Гололедица в Украине / Укргидрометцентр

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены 112 населенных пунктов в трех областях.