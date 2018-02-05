Последствия непогоды в Украине: более 100 населенных пунктов остаются без электроэнергии
На Львовщине без света остались 95 населенных пунктов.
Из-за непогоды в Украине обесточены 112 населних пунктов в трех областях.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, остаются обесточенными 112 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская – 95 н.п., Закарпатская – 15 н.п., Ривненская – 2 н.п. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Западную Украину засыпало снегом
Напомним, в понедельник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.
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