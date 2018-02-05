Последствия непогоды в Украине: более 100 населенных пунктов остаются без электроэнергии

09:39, 5 февраля 2018
604
0

На Львовщине без света остались 95 населенных пунктов.

Более сотни населенных пунктов залишаютсья без света из-за непогоды / Фото УНИАН
Более сотни населенных пунктов остаются без света из-за непогоды / Фото УНИАН

Из-за непогоды в Украине обесточены 112 населних пунктов в трех областях.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, остаются обесточенными 112 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская – 95 н.п., Закарпатская – 15 н.п., Ривненская – 2 н.п. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Лента новостей