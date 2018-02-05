В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°

08:30, 5 февраля 2018
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Вечером температура до -8°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 февраля в столице пройдет снег, температура до -10°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -8°. Ветер северный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.

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