В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -5°
Вечером температура до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 февраля в столице пройдет снег, температура до -10°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -5°, вечером - до -8°. Ветер северный и северо-западный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 74 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
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