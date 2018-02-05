В Украине сегодня похолодает, на западе пройдет снег (карта)

08:00, 5 февраля 2018
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На западе до -14°.

В Украине сегодня похолодает / УНИАН
В Украине сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.

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На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +2°.

На западе Украины в понедельник пройдет снег. Температура до -14°.

В северных областях без осадков. Температура до -12°. В центре облачно с прояснениями, температура до -12°.

Прогноз на 5 февраля / УНИАН
Прогноз на 5 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу - к оттепели.

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