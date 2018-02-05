В Украине сегодня похолодает, на западе пройдет снег (карта)
На западе до -14°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.
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На востоке без осадков, температура до -11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +2°.
На западе Украины в понедельник пройдет снег. Температура до -14°.
В северных областях без осадков. Температура до -12°. В центре облачно с прояснениями, температура до -12°.
Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу - к оттепели.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +13°
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Днепр+22°... +11°
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Донецк+21°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +9°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +12°
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Одесса+25°... +15°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +11°
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Симферополь+27°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+21°... +11°
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Харьков+18°... +7°
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Херсон+25°... +13°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
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Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 74 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
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