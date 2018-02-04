В Украину вернутся морозы, на западе – снегопады (карта)
В центральных и северных областях днем температура снизится до -5...-7, ночью до -5...-12 градусов.
На территории Украины в ближайшие дни ожидается существенное снижение температуры, в западных областях – снегопады, сообщает Укргидрометцентр.
На перевалах Закарпатья из-за снегопада образовались километровые пробки (фото, видео)
По данным синоптиков, 5 февраля в Украине, кроме западных регионов - переменная облачность, без осадков.
В центральных и северных областях днем температура снизится до -5...-7, ночью до -5...-12 градусов. В южных областях -1...+1 днем, -1...-3 ночью.
На западе - снег, температура днем от -2...-7, ночью до -11 градусов, на Закарпатье и в Карпатах -5...-7.
Согласно сообщению, в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей в связи со снегопадами и метелями сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
6 февраля снег ожидается лишь в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, на большинстве территории - переменная облачность, солнечно. Днем на западе -3...-5, ночью до -14 градусов, в северных регионах днем до -6, ночью до -13, на востоке днем -1...- 3, ночью до -12 градусов, на юге -1 ... +1, ночью до -6.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега) произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях. Во Львове чуть больше чем за сутки выпало 64% месячной нормы осадков.
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