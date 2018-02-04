Снегопады возвращаются: в Ривненской области за сутки выпало 50% месячной нормы осадков (фото, видео)

Сложные погодные условия привели к увеличению количества ДТП в области: спасатели вытащили из кюветов 29 транспортных средств.

в Ривненской области за сутки выпало 50% месячной нормы осадков / фото dsns.gov.ua

В Ривненской области чуть более чем за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.

Читайте также Во Львове за сутки выпало 64% месячной нормы осадков

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, 3 февраля со второй половины дня и в течение ночи 4 февраля на территории Ривненской области выпало от 30 до 50% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в области колеблется в пределах от 14 до 18 сантиметров.

фото dsns.gov.ua

Как прогнозируют синоптики, к вечеру 4 февраля интенсивность выпадения снега уменьшится, а температура воздуха будет постепенно снижаться.

Ночью 5 февраля ожидается 7-12 градусов мороза, днем 4-9 мороза. 6-7 февраля ночная температура воздуха еще снизится на несколько градусов, а осадки преимущественно прекратятся.

Сложные погодные условия привели к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Ривненской области, в течение суток спасатели вытащили из кюветов 29 транспортных средств (в том числе пассажирский автобус с 26 пассажирами) и оказали помощь 63 гражданам.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Ривненской области ночью были обесточены 22 населенных пункта.