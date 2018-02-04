Спасатели предупреждают: в Карпатах значительный уровень лавинной опасности

Также ожидается повышение уровней воды в реках Латорица и Тиса в городе Чоп.

В Карпатах завтра сохранится значительный уровень лавинной опасности / alp.org.ua

В горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей завтра в связи со снегопадами и метелями сохранится значительный уровень снеголавинной опасности.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Кроме того, 4-5 февраля ожидается повышение уровней воды в реках Латорица и Тиса в городе Чоп.

Также 5-7 февраля в связи со значительным похолоданием ожидается возобновление ледовых явлений на реках бассейна Припяти.