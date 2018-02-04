В Киеве завтра существенно похолодает, ожидается гололедица - синоптик

14:47, 4 февраля 2018
303

В понедельник температура воздуха опустится до -4...-8 градусов, в дальнейшем - еще ниже.

Циклон сместился на северо-восток / фото УНИАН
Циклон сместился на северо-восток / фото УНИАН

В Киеве завтра, 5 февраля, существенно похолодает, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Наш циклон сместился на северо-восток. Но его фронты оставляют еще Украине дожди, на Востоке, Юге и в Центре аж по Черкащину, снег - на Западе и немного на Севере", - написала она.

По ее словам, сегодня еще будет тепло в столице, а уже завтра существенно похолодает.

Прогноз погоды на 4 февраля: дождь, мокрый снег и метели возвращаются в Украину

"Станет скользко ходить. В понедельник температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза. Далее - еще ниже", - Добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

Читайте также
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и гололедица В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и гололедица
На Волыни 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды На Волыни 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в ряде областей Украины Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в ряде областей Украины
В Киеве завтра небольшой дождь, температура днем до +8° В Киеве завтра небольшой дождь, температура днем до +8°
День сурка: как четвероногий "синоптик" Тимка приход весны предсказывал (фоторепортаж) День сурка: как четвероногий "синоптик" Тимка приход весны предсказывал (фоторепортаж)
Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +12° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +12° (видеопрогноз)
В трех областях Украины на завтра объявлено штормовое предупреждение В трех областях Украины на завтра объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
87 %
761 мм
2.4 м/с
98 %
Лента новостей