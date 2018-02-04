В Киеве завтра существенно похолодает, ожидается гололедица - синоптик
14:47, 4 февраля 2018
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В понедельник температура воздуха опустится до -4...-8 градусов, в дальнейшем - еще ниже.
В Киеве завтра, 5 февраля, существенно похолодает, на дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Наш циклон сместился на северо-восток. Но его фронты оставляют еще Украине дожди, на Востоке, Юге и в Центре аж по Черкащину, снег - на Западе и немного на Севере", - написала она.
По ее словам, сегодня еще будет тепло в столице, а уже завтра существенно похолодает.
Прогноз погоды на 4 февраля: дождь, мокрый снег и метели возвращаются в Украину
"Станет скользко ходить. В понедельник температура воздуха опустится до 4-8 градусов мороза. Далее - еще ниже", - Добавила Диденко.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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