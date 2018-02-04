Также сегодня в городе прогнозируют сложные погодные условия: мокрый снег, порывы северного ветра, метели, на дорогах гололедица.

Во Львове за сутки выпало 64% месячной нормы осадков / фото city-adm.lviv.ua

Во Львове чуть больше чем за сутки выпало 64% месячной нормы осадков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«3 февраля выпало 16,7 мм осадков, за ночь 4 февраля - 11,5 мм, что составляет 64 процента месячной нормы осадков. Норма осадков в феврале составляет 44 мм», - отмечается в сообщении.

По информации Львовского гидрометцентра, сегодня во Львове прогнозируют мокрый снег, на дорогах гололедица. Местами порывы северного ветра 15-20 м/с, метели.

«Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций призывает участников дорожного движения быть максимально осторожными: пешеходам не ходить под раскидистыми деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Водителям - по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а водителям крупногабаритного транспорта - объезжать Львов», - сказано в обращении горсовета к горожанам и гостям города.

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Также из-за угрозы падения веток и деревьев во Львове сегодня не работает Музей народной архитектуры и быта (музей под открытым небом «Шевченковский гай»).

Как сообщал УНИАН, во Львовской области сегодня ночью в результате осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач без электроснабжения остались 220 населенных пунктов.

Также, по предварительным данным, из-за сильных снегопадов во Львове упало 10 деревьев.