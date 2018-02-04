В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и гололедица

Днем в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/сек.

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Сегодня, 4 февраля, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. Так, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/сек.

"В восточных областях местами сильный дождь; на дорогах западной части гололедица", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в 7 областях, больше всего - на Львовщине.