В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер и гололедица

12:08, 4 февраля 2018
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Днем в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/сек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сегодня, 4 февраля, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр. Так, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/сек.

"В восточных областях местами сильный дождь; на дорогах западной части гололедица", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов в 7 областях, больше всего - на Львовщине.

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