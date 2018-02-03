Прогноз погоды на 4 февраля: дождь, мокрый снег и метели возвращаются в Украину
В Киеве в воскресенье обещают дождь, днем с переходом в мокрый снег, порывы ветра – 15-20 метров в секунду.
Погода в воскресенье, 4 февраля, существенно ухудшится. В течение ближайших суток в большинстве областей Украины погоду будут определять активные атмосферные фронты.
Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, жителям западных областей в воскресенье стоит готовиться к мокрому снегу, возможно его налипание и даже метели. На дорогах – гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 мороза до 2 градусов тепла.
В северных областях ночью дождь, местами сильный, днем дождь с переходом в мокрый снег. Столбики термометров не будут опускаться ниже нуля и будут держаться в пределах +1+6.
На остальной территории Украины также прогнозируют дожди, днем в восточных областях местами сильные, а температура в течение суток составит +4+9, в южных областях может подняться даже до +13.
Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в ряде областей Украины
В Киеве в воскресенье обещают дождь, днем с переходом в мокрый снег, порывы ветра – 15-20 метров в секунду.
Уже с понедельника во всех частях Украины, кроме южной, ожидается резкое понижение температуры ночью.
"Циклон собьет атмосферное давление, пошарпає температуру, повысит влажность, сделает дороги и ноги мокрыми", - отметила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 февраля:
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...-2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – +3...+5
Одесса – +8...+10
Николаев – +9...+11
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +2...+4
Сумы – +3...+5
Полтава – +6...+8
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +6...+8
Киев – +2...+4
Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
-
Запорожье+23°... +11°
-
Ивано-Франковск+22°... +10°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+23°... +9°
-
Луганск+22°... +10°
-
Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
-
Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
-
Тернополь+22°... +12°
-
Харьков+20°... +9°
-
Херсон+24°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
-
Черкассы+21°... +10°
-
Чернигов+21°... +8°
-
Черновцы+23°... +14°