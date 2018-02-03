Прогноз погоды на 4 февраля: дождь, мокрый снег и метели возвращаются в Украину

В Киеве в воскресенье обещают дождь, днем с переходом в мокрый снег, порывы ветра – 15-20 метров в секунду.

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Погода в воскресенье, 4 февраля, существенно ухудшится. В течение ближайших суток в большинстве областей Украины погоду будут определять активные атмосферные фронты.

Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, жителям западных областей в воскресенье стоит готовиться к мокрому снегу, возможно его налипание и даже метели. На дорогах – гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 мороза до 2 градусов тепла.

В северных областях ночью дождь, местами сильный, днем дождь с переходом в мокрый снег. Столбики термометров не будут опускаться ниже нуля и будут держаться в пределах +1+6.

На остальной территории Украины также прогнозируют дожди, днем в восточных областях местами сильные, а температура в течение суток составит +4+9, в южных областях может подняться даже до +13.

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В Киеве в воскресенье обещают дождь, днем с переходом в мокрый снег, порывы ветра – 15-20 метров в секунду.

Уже с понедельника во всех частях Украины, кроме южной, ожидается резкое понижение температуры ночью.

"Циклон собьет атмосферное давление, пошарпає температуру, повысит влажность, сделает дороги и ноги мокрыми", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 4 февраля:

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...-2

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – +3...+5

Одесса – +8...+10

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +3...+5

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8

Киев – +2...+4