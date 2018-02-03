На Волыни 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

20 населенных пунктов на Волыни остались без света / фото УНИАН

В Волынской области в результате сложных погодных условий обесточены 20 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

"3 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий (дождь) произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Волынской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, из-за осложнения погодных условий в Карпатах сохраняется третий уровень снеголавинной опасности.