На Волыни 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

10:19, 3 февраля 2018
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Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

20 населенных пунктов на Волыни остались без света / фото УНИАН
20 населенных пунктов на Волыни остались без света / фото УНИАН

В Волынской области в результате сложных погодных условий обесточены 20 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

"3 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий (дождь) произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Волынской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, из-за осложнения погодных условий в Карпатах сохраняется третий уровень снеголавинной опасности.

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