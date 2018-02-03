В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность

Синоптики также предупреждают о сильном мокром снеге и порывах ветра в Карпатах.

В Карпатах объявлено 3 уровень лавинной опасности / zak.depo.ua

Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности 3-4 февраля в Карпатах в связи с метелями.

Как сообщили в Укргидрометцентре, объявлен третий уровень снеголавинной опасности.

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"3-4 февраля, в связи с метелями, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Синоптики также предупреждают о сильном мокром снеге и порывах ветра в Карпатах.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили о тумане в 11 областях Украины, видимость 200-500 метров.