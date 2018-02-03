Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в ряде областей Украины

08:41, 3 февраля 2018
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В Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Синоптики предупреждают о тумане в Украине / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о тумане в Украине / фото УНИАН

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об осложнении погодных условий в ряде областей Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 3 февраля в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах - очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 3 февраля в Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет туман, видимость 200-500 м.

Также в ГСЧС предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины. "По данным Укргидрометцентра, 3-4 февраля на реках бассейна Припяти продолжаться подъем уровня воды на 0,1-0,5 м и увеличение слоя воды на поймах. Дальнейшее разрушение ледового покрова с возможными резкими колебаниями уровня воды", - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми осадками, 3-4 февраля на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды.

В частности, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета повышение уровня воды на 0,3-1,0 м, дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Также на большинстве рек Закарпатья синоптики прогнозируют подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, в средних и нижних течениях рек Уж, Латорица и Старая - на 1,0-2,0 м, возможен выход воды на заводь. В нижнем течении Боржавы подъем уровня воды ожидается до 2,5 м, выход воды на заводь. В результате переувлажнения грунта в отдельных местах возможны оползни.

Как сообщал УНИАН, после теплых выходных в Украине ударят морозы до -10°.

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