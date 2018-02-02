Резкая смена погоды: после теплых выходных в Украине ударят морозы до -10° (карта)
С понедельника, 5 февраля, погода на территории нашей страны резко изменится, ожидаются минусовые температуры.
5-го февраля в Украине ощутимо похолодает до морозов. Поэтому, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник после тепла на выходных будет скользко.
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В течение 3-4 февраля в Украине будет бушевать циклон с осадками и ветром. Однако будет тепло, говорится в ее сообщении в Facebook.
"В Киеве существенные осадки вечером 3-го, ночью 4-го февраля. Но тепло. 5-го февраля в столице похолодает до -5...-8°С", - прогнозирует Диденко.
Укргидрометцентр также предупредил, что понедельник принесет ухудшение погодных условий: на западе и севере ожидается резкое похолодание температуры до -7...-10ºС, в центральных областях - до -5...-7°С, на юге - до -1°С, на востоке - -5°С.
Как сообщала Погода УНИАН, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях 3 февраля ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах — очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра до 17-22 м/сек.
Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Харьков+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+23°... +14°