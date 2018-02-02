Резкая смена погоды: после теплых выходных в Украине ударят морозы до -10° (карта)

С понедельника, 5 февраля, погода на территории нашей страны резко изменится, ожидаются минусовые температуры.

Морозы снова скуют Украину / фото УНИАН

5-го февраля в Украине ощутимо похолодает до морозов. Поэтому, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник после тепла на выходных будет скользко.

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В течение 3-4 февраля в Украине будет бушевать циклон с осадками и ветром. Однако будет тепло, говорится в ее сообщении в Facebook.

"В Киеве существенные осадки вечером 3-го, ночью 4-го февраля. Но тепло. 5-го февраля в столице похолодает до -5...-8°С", - прогнозирует Диденко.

Укргидрометцентр также предупредил, что понедельник принесет ухудшение погодных условий: на западе и севере ожидается резкое похолодание температуры до -7...-10ºС, в центральных областях - до -5...-7°С, на юге - до -1°С, на востоке - -5°С.

meteo.gov.ua

Как сообщала Погода УНИАН, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях 3 февраля ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах — очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра до 17-22 м/сек.