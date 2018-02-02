День сурка: как четвероногий "синоптик" Тимка приход весны предсказывал (фоторепортаж)
16:32, 2 февраля 2018
595
Сурок Тимка проснулся от зимней спячки и не увидел своей тени, поскольку сегодня была облачная погода.
Четвероногий "синоптик" - сурок Тимка III - не увидел своей тени и предсказал приход весны через 6 недель.
Но сегодня он сделал прогноз не только о приходе весны, но и относительно жизни на Марсе, выбрав одну из предложенных ему табличек с вариантами ответов. Поэтому, если верить предсказанию сурка, на Марсе есть жизнь.
Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал наступление весны, пришла в Украину из США, где День сурка - национальный праздник.
Читайте также
Шторм в Новой Зеландии привел к туристическому коллапсу: дороги размыло, сотни туристов не могут выехать (фоторепортаж)
Погода в Украине
-
Винница0°... +7°
-
Днепропетровск-1°... +3°
-
Донецк+1°... +4°
-
Житомир0°... +7°
-
Запорожье+1°... +4°
-
Ивано-Франковск+1°... +11°
-
Киев-1°... +6°
-
Кировоград-2°... +5°
-
Луганск+1°... +3°
-
Луцк0°... +6°
-
Львов-1°... +5°
-
Николаев+3°... +9°
-
Одесса+2°... +10°
-
Полтава-2°... +4°
-
Ровно+1°... +8°
-
Симферополь+7°... +11°
-
Сумы-3°... +2°
-
Тернополь+1°... +8°
-
Харьков0°... +3°
-
Херсон+1°... +9°
-
Хмельницкий0°... +10°
-
Черкассы-2°... +3°
-
Чернигов-1°... +4°
-
Черновцы+2°... +11°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 36 %
Давление: 751 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 07:15
Закат 17:31
Видимость: 11 км
Фаза луны:
Лента новостей