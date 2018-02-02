День сурка: как четвероногий "синоптик" Тимка приход весны предсказывал (фоторепортаж)

16:32, 2 февраля 2018
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Сурок Тимка проснулся от зимней спячки и не увидел своей тени, поскольку сегодня была облачная погода.

Четвероногий "синоптик" - сурок Тимка III - не увидел своей тени и предсказал приход весны через 6 недель.

Сегодня отмечают День сурка

Но сегодня он сделал прогноз не только о приходе весны, но и относительно жизни на Марсе, выбрав одну из предложенных ему табличек с вариантами ответов. Поэтому, если верить предсказанию сурка, на Марсе есть жизнь.

Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал наступление весны, пришла в Украину из США, где День сурка - национальный праздник.

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