В Киеве завтра небольшой дождь, температура днем до +8°

В Киеве завтра незначительно потеплеет.

Завтра вечером в Киеве пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу, 3 февраля, в столице будет пасмурно, вечером возможен небольшой дождь, температура днем до +8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером +2°. Ветер южный, до 3,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 16:43.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля, в Украине пройдут дожди, температура до +12°.

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