Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +12° (видеопрогноз)

Температура в южных областях Украины завтра поднимется до +12°.

В Украине завтра будет пасмурная и дождливая погода / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля, в Украине будет пасмурно и дождливо, в западных и южных областях температура поднимется до +12°.

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На востоке завтра будет пасмурно, температура до +5°. В южных регионах без осадков, температура до +12°.

На западе Украины пройдут ливни, температура днем поднимется до +5°.

В северных областях пасмурно, местами также пройдут дожди, температура днем до +5°. В центральных областях также осадки, температура до +8°.

Согласно народному прогнозу, 3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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