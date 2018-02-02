Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +12° (видеопрогноз)

16:30, 2 февраля 2018
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Температура в южных областях Украины завтра поднимется до +12°.

УНИАН
В Украине завтра будет пасмурная и дождливая погода / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля, в Украине будет пасмурно и дождливо, в западных и южных областях температура поднимется до +12°.

Погода на выходные: в Украине будет пасмурно, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

На востоке завтра будет пасмурно, температура до +5°. В южных регионах без осадков, температура до +12°.

На западе Украины пройдут ливни, температура днем поднимется до +5°.

В северных областях пасмурно, местами также пройдут дожди, температура днем до +5°. В центральных областях также осадки, температура до +8°.

Согласно народному прогнозу, 3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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