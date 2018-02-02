Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +12° (видеопрогноз)
16:30, 2 февраля 2018
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Температура в южных областях Украины завтра поднимется до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 февраля, в Украине будет пасмурно и дождливо, в западных и южных областях температура поднимется до +12°.
Погода на выходные: в Украине будет пасмурно, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
На востоке завтра будет пасмурно, температура до +5°. В южных регионах без осадков, температура до +12°.
На западе Украины пройдут ливни, температура днем поднимется до +5°.
В северных областях пасмурно, местами также пройдут дожди, температура днем до +5°. В центральных областях также осадки, температура до +8°.
Прогноз погоды на субботу, 3 февраля
Согласно народному прогнозу, 3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница0°... +7°
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Днепропетровск-1°... +3°
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Донецк+1°... +4°
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Житомир0°... +7°
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Запорожье+1°... +4°
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Ивано-Франковск+1°... +11°
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Киев-1°... +6°
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Кировоград-2°... +5°
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Луганск+1°... +3°
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Луцк0°... +6°
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Львов-1°... +5°
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Николаев+3°... +9°
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Одесса+2°... +10°
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Полтава-2°... +4°
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Ровно+1°... +8°
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Симферополь+7°... +11°
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Сумы-3°... +2°
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Тернополь+1°... +8°
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Харьков0°... +3°
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Херсон+1°... +9°
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Хмельницкий0°... +10°
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Черкассы-2°... +3°
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Чернигов-1°... +4°
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Черновцы+2°... +11°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 36 %
Давление: 751 мм
Ветер: 7.4 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 07:15
Закат 17:31
Видимость: 11 км
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