В трех областях Украины на завтра объявлено штормовое предупреждение

15:23, 2 февраля 2018
2728
0

На западе Украины 3 февраля ожидается очень сильный мокрый снег и метели.

www.flickr.com
На западе завтра ожидаются очень сильные порывы ветра / www.flickr.com

В трех областях на западе Украины 3 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах — очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра до 17-22 м/с.

Как сообщал УНИАН, спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, на юге температура до +27° (видеопрогноз)
Мощный тайфун обрушился на юг Китая Мощный тайфун обрушился на юг Китая
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести В результате извержения вулкана в Гватемале 200 человек пропали без вести
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +20° В Киеве завтра без осадков, температура до +20°
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
74 %
764 мм
1.7 м/с
2 %
Лента новостей