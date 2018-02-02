В трех областях Украины на завтра объявлено штормовое предупреждение

На западе Украины 3 февраля ожидается очень сильный мокрый снег и метели.

На западе завтра ожидаются очень сильные порывы ветра / www.flickr.com

В трех областях на западе Украины 3 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах — очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра до 17-22 м/с.

Как сообщал УНИАН, спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы.