На Запорожье спасатели круглосуточно дежурят из-за рыбаков, которые выходят на опасный лед
Толщина льда в акватории Каховского моря сейчас не более 12 сантиметров. Вся поверхность покрыта трещинами, однако желающих порыбачить это не останавливает.
На Запорожье спасатели заступили на дежурство в акватории Каховского моря из-за оттепели. Лед становится все более тонким, однако желающих выйти на него рыбаков меньше не становится.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Толщина льда сейчас не более 12 сантиметров. Вся поверхность покрыта трещинами. Лед хрустит под ногами, но рыбаков это не останавливает. На выходных в Запорожье прогнозируют начало ледохода, поэтому спасателям придется дежурить на Каховском море круглосуточно.
Как сообщал УНИАН, спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы.
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