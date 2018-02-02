На Запорожье спасатели круглосуточно дежурят из-за рыбаков, которые выходят на опасный лед

14:36, 2 февраля 2018
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Толщина льда в акватории Каховского моря сейчас не более 12 сантиметров. Вся поверхность покрыта трещинами, однако желающих порыбачить это не останавливает.

rewalls.com
На выходных в Запорожье прогнозируют начало ледохода / rewalls.com

На Запорожье спасатели заступили на дежурство в акватории Каховского моря из-за оттепели. Лед становится все более тонким, однако желающих выйти на него рыбаков меньше не становится.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Толщина льда сейчас не более 12 сантиметров. Вся поверхность покрыта трещинами. Лед хрустит под ногами, но рыбаков это не останавливает. На выходных в Запорожье прогнозируют начало ледохода, поэтому спасателям придется дежурить на Каховском море круглосуточно.

Как сообщал УНИАН, спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы.

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