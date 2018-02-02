День сурка: харьковский "синоптик" Тимка предсказал украинцам раннюю и теплую весну

12:42, 2 февраля 2018
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Согласно предсказанию Тимки, теплая весна наступит через шесть недель.

Городской дозор
Сурок Тимка не увидел своей тени / Городской дозор

Харьковский сурок Тимка III предсказал теплую весну через шесть недель.

Как передает корреспондент УНИАН, степной сурок Тимка III, которого традиционно 2 февраля разбудили в поселке Гайдары в Харьковской области, проснулся от зимней спячки и не увидел своей тени, поскольку сегодня была облачная погода.

Профессор биологического факультета ХНУ имени В.Н.Каразина Виктор Токарский, который традиционно объясняет предсказания, выслушав Тимку, сказал, что теплая весна наступит через шесть недель.

Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла в Украину из США, где День сурка является национальным праздником.

Как сообщал УНИАН, ежегодно 2 февраля в мире отмечается День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы. 

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