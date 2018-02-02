Погода на выходные: в Украине будет пасмурно, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Холоднее всего в эти выходные будет в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура в южных регионах поднимется до +13°.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха днем до +6°. В воскресенье также пройдет дождь, температура до +4°.
Во Львове завтра дождь, температура до +2°. В воскресенье мокрый снег, днем 0°.
В Луцке в субботу дождь, температура до +2°,. В воскресенье днем 0°, мокрый снег.
В Виннице в субботу также пройдет дождь, температура воздуха -до +6° днем. В воскресенье до +2°, мокрый снег.
В Одессе в субботу также пройдут осадки, дневная температура поднимется до +12°. В воскресенье переменная облачность, до +11°.
В Харькове в субботу пасмурно, температура до +2°. В воскресенье пройдет дождь, температура до +7°.
В Днепре в субботу возможен небольшой дождь. Температура днем до +5°. В воскресенье также пройдет дождь, температура до +8°.
В Симферополе завтра будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +12°. В воскресенье в городе пройдет ливень, температура до +13°.
Жителям Мариуполя обещают на субботу пасмурную погоду, температура днем до +6°. В воскресенье ливень, температура до +7°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура до +5°. В воскресенье ливень, температура до +8°.
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В Северодонецке завтра пасмурно, температура днем до +5°. В воскресенье +7°, ливень.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу дождь, температура до +4°. В воскресенье небольшой снег, температура днем -2°.
В Моршине на Львовщине в субботу снег с дождем, днем +3°. В воскресенье сильный снегопад, температура днем 0°.
В Трускавце в субботу снег с дождем, температура до +2°. В воскресенье температура до +1°, сильный снегопад.
В Сваляве завтра пасмурно, дождь, до +5°, в воскресенье пройдет небольшой снег, температура воздуха до +1°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Харьков+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+23°... +14°