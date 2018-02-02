Шторм в Новой Зеландии привел к туристическому коллапсу: дороги размыло, сотни туристов не могут выехать (фоторепортаж)

Сильный ветер пообрывал линии электропередач и повалил деревья, а потоки воды размыли дороги.

Шторм в Новой Зеландии / REUTERS

На побережье Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шторм уже привел к туристическому коллапсу в стране. Из-за непогоды в новозеландских городах застряли сотни путешественников. Ветер пообрывал линии электропередач и повалил деревья, а потоки воды размыли дороги. Из затопленных мест эвакуировали полсотни человек.

Синоптики сообщают, что непогода в стране будет продолжаться и сегодня.

Как сообщал УНИАН, жертвами аномальных холодов на Тайване стали 53 человека.