Шторм в Новой Зеландии привел к туристическому коллапсу: дороги размыло, сотни туристов не могут выехать (фоторепортаж)

10:32, 2 февраля 2018
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Сильный ветер пообрывал линии электропередач и повалил деревья, а потоки воды размыли дороги.

REUTERS
Шторм в Новой Зеландии / REUTERS

На побережье Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шторм уже привел к туристическому коллапсу в стране. Из-за непогоды в новозеландских городах застряли сотни путешественников. Ветер пообрывал линии электропередач и повалил деревья, а потоки воды размыли дороги. Из затопленных мест эвакуировали полсотни человек.

Синоптики сообщают, что непогода в стране будет продолжаться и сегодня. 

Как сообщал УНИАН, жертвами аномальных холодов на Тайване стали 53 человека.

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