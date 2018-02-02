Сегодня в мире отмечают День сурка: какая погода ждет в этот день украинцев

По поведению сурка в этот день можно судить о близости наступления весны.

Если сурок в этот день не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится / УНИАН

Ежегодно 2 февраля в мире отмечается День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.

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Главный сурок-синоптик Украины Тимка также спрогнозирует приход весны. Но организаторы, убедившись в способностях животного, решили поставить ему и другие актуальные вопросы, на злобу дня.

"Наш Тимка точный прогнозист и не только погодный ... Доказано дважды: в 2016 спрогнозировал колебания курса доллара в пределах 25-30 гривен, что актуально и сегодня. Прошлогодний прогноз о безвизовых также оправдался", - рассказывают организаторы.

По сообщению Украинского гидрометцентра. В пятницу, 2 февраля, в Украине дожди пройдут на западе, севере и востоке страны, в остальных регионах - переменная облачность.

На западе Украины ожидается теплая погода, от +6 до +8 градусов, пройдут небольшие дожди. В южных областях без осадков, температура составит от +8 до +10 градусов.

На востоке будет холодней всего — от +2 до +4 градусов, прогнозируется небольшой дождь. В северной части также осадки, температура от +2 до +5 градусов.

В Киеве местами пройдет небольшой дождь. В столице будет облачно с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 4-6° тепла.