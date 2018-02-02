Сегодня в мире отмечают День сурка: какая погода ждет в этот день украинцев
По поведению сурка в этот день можно судить о близости наступления весны.
Ежегодно 2 февраля в мире отмечается День сурка. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.
Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.
Теплее нормы и со снегом: синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в феврале
Главный сурок-синоптик Украины Тимка также спрогнозирует приход весны. Но организаторы, убедившись в способностях животного, решили поставить ему и другие актуальные вопросы, на злобу дня.
"Наш Тимка точный прогнозист и не только погодный ... Доказано дважды: в 2016 спрогнозировал колебания курса доллара в пределах 25-30 гривен, что актуально и сегодня. Прошлогодний прогноз о безвизовых также оправдался", - рассказывают организаторы.
По сообщению Украинского гидрометцентра. В пятницу, 2 февраля, в Украине дожди пройдут на западе, севере и востоке страны, в остальных регионах - переменная облачность.
На западе Украины ожидается теплая погода, от +6 до +8 градусов, пройдут небольшие дожди. В южных областях без осадков, температура составит от +8 до +10 градусов.
На востоке будет холодней всего — от +2 до +4 градусов, прогнозируется небольшой дождь. В северной части также осадки, температура от +2 до +5 градусов.
В Киеве местами пройдет небольшой дождь. В столице будет облачно с прояснениями, ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем 4-6° тепла.
Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Харьков+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+23°... +14°