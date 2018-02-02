В Киеве сегодня облачно, температура днем до +6°
В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 февраля, в столице будет облачная погода, температура днем до +6°.
Теплее нормы и со снегом: синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в феврале
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером +2°. Ветер южный, до 3,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 16:51.
Как сообщал УНИАН, 2 февраля, в Украине без осадков, температура до +11°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Харьков+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+23°... +14°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 74 %
Давление: 764 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:33
Фаза луны:
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