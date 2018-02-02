В Киеве сегодня облачно, температура днем до +6°

08:30, 2 февраля 2018
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В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями.

pixabay.com
В Киеве температура днем до +6° / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 февраля, в столице будет облачная погода, температура днем до +6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером +2°. Ветер южный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 16:51.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля, в Украине без осадков, температура до +11°.

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