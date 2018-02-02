Сегодня в Украине преимущественно без осадков, температура до +11° (карта)

08:13, 2 февраля 2018
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Теплее всего будет в западных областях Украины.

УНИАН
На западе Украины местами возможны осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 февраля, в Украине преимущественно без осадков, на западе температура до +11°.

Теплее нормы и со снегом: синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в феврале

На востоке пасмурно, температура до +2°. В южных регионах  до +10°, без осадков.

На западе Украины температура днем поднимется до +11°, местами возможны осадки.

В северных областях температура днем до +4°, местами возможен дождь. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 2 февраля / УНИАН
Прогноз на 2 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу,  2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

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