Завтра в Украине местами осадки, температура до +11° (видеопрогноз)
Температура в западных и южных областях Украины завтра поднимется до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 февраля, в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди и мокрый снег, в западных и южных областях температура поднимется до +11°.
Теплее нормы и со снегом: синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в феврале
На востоке завтра дожди и мокрый снег, температура от -до +3°. В южных регионах без осадков, температура до +11°.
На западе Украины переменная облачность, местами дожди, температура днем поднимется до +11°.
В северных областях пасмурно, местами также пройдут дожди температура днем до +4°. В центре без осадков, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница0°... +4°
-
Днепропетровск-2°... +2°
-
Донецк-6°... 0°
-
Житомир0°... +5°
-
Запорожье-1°... +4°
-
Ивано-Франковск+1°... +10°
-
Киев0°... +3°
-
Кировоград+1°... +5°
-
Луганск-10°... -2°
-
Луцк+3°... +7°
-
Львов+2°... +9°
-
Николаев0°... +8°
-
Одесса0°... +8°
-
Полтава-2°... +2°
-
Ровно+2°... +7°
-
Симферополь+3°... +9°
-
Сумы-3°... 0°
-
Тернополь+1°... +6°
-
Харьков-5°... 0°
-
Херсон+2°... +8°
-
Хмельницкий+1°... +6°
-
Черкассы-1°... +4°
-
Чернигов0°... +3°
-
Черновцы+3°... +12°