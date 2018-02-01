Завтра в Украине местами осадки, температура до +11° (видеопрогноз)

16:30, 1 февраля 2018
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Температура в западных и южных областях Украины завтра поднимется до +11°.

УНИАН
В западных областях завтра местами дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 февраля, в Украине будет пасмурно, местами пройдут дожди и мокрый снег, в западных и южных областях температура поднимется до +11°.

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На востоке завтра дожди и мокрый снег, температура от -до +3°. В южных регионах без осадков, температура до +11°.

На западе Украины переменная облачность, местами дожди, температура днем поднимется до +11°.

В северных областях пасмурно, местами также пройдут дожди температура днем до +4°. В центре без осадков, температура до +6°.

Согласно народному прогнозу, 2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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