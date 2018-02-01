В Киеве завтра облачно, температура днем до +5°

В Киеве завтра незначительно потеплеет.

Завтра в Киеве без осадков / pixabay.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 февраля, в столице будет переменная облачность, температура днем до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером +1°. Ветер южный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:33, а зайдет в 16:45.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля, в Украине без осадков, температура до +11°.

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