Жертвами аномальных холодов на Тайване стали 53 человека

15:21, 1 февраля 2018
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В ближайшее время в центральных и северных районах острова ожидается похолодание до −10 °С.

CWB
В ряде городов на выходные пройдет снег / CWB

Аномальные холода на Тайване унесли жизни уже 53 человек. Эксперты опасаются, что число смертей возрастет из-за новой волны холода в эти выходные.

Об этом сообщает Taiwan News.

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В ближайшее время в центральных и северных районах ожидается похолодание до −10 °С. В ряде городов пройдет снег.

Отмечается, что недавнее похолодание принесло рекордный минимум для этой зимы в сельскую волость Синьу в городе центрального подчинения Таоюань, где 30 января было зафиксировано −10,7 °С.

Как сообщал УНИАН, в Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад. За последние два дня в московском регионе выпала уже треть месячной нормы осадков.

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