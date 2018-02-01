Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в связи с метелью предупреждает о лавинной опасности в Карпатах, которую следует ожидать завтра, 2 февраля.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 2 февраля, в связи с метелью, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

Напомним, Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках бассейна Припяти.