Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

13:36, 1 февраля 2018
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Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в связи с метелью предупреждает о лавинной опасности в Карпатах, которую следует ожидать завтра, 2 февраля.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 2 февраля, в связи с метелью, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

Напомним, Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках бассейна Припяти.

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