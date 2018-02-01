Спасатели призывают украинцев не выходить на замерзшие водоемы

Толщина льда на водоемах сейчас слишком тонкая и ненадежная, поэтому возникает высокая вероятность несчастных случаев.

Зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности / rewalls.com

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины призывает украинцев не выходить на замерзшие водоемы.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

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"В связи с частыми перепадами температурных показателей толщина льда на украинских водоемах пока слишком тонкая и ненадежная, поэтому возникает высокая вероятность несчастных случаев, заложниками которых могут стать как рыбаки, так и случайные рядовые граждане", - отмечают спасатели.

Во всех регионах Украины спасатели ежедневно отправляются к замерзшим рекам и озерам с профилактическими беседами, общаются с населением относительно соблюдения правил безопасности во избежание травматизма и гибели на воде.

"С целью предупреждения несчастных случаев на замерзших реках и озерах Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает не выходить на лед и предупреждать об этом своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду", - отмечается в сообщении ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках бассейна Припяти.