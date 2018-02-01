Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках бассейна Припяти

Также в реках продолжится разрушение ледового покрова с возможным резким колебанием уровня воды.

Продолжится дальнейшее разрушение ледового покрова / УНИАН

1-4 февраля в реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,5 метров.

Как сообщает гидрометцентр, также будет увеличиваться слой воды на поймах.

Кроме того, продолжится дальнейшее разрушение ледового покрова с возможным резким колебаниям уровня воды.

Как сообщал УНИАН, в Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад.