Гидрометцентр предупреждает о повышении уровня воды в реках бассейна Припяти

11:26, 1 февраля 2018
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Также в реках продолжится разрушение ледового покрова с возможным резким колебанием уровня воды.

УНИАН
Продолжится дальнейшее разрушение ледового покрова / УНИАН

1-4 февраля в реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,5 метров.

Как сообщает гидрометцентр, также будет увеличиваться слой воды на поймах.

Кроме того, продолжится дальнейшее разрушение ледового покрова с возможным резким колебаниям уровня воды.

Как сообщал УНИАН, в Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад.

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