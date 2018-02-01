Теплее нормы и со снегом: синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в феврале

Первые 5 дней февраля в Украине будет чрезвычайно теплая погода, на 8-10 градусов выше обычной.

В течение 7-8 февраля будет идти снег / rewalls.com

Синоптики прогнозируют, что начало февраля в Украине будет значительно теплее нормы. Кроме того, в феврале украинцев еще ждет снег.

Об этом сообщил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в комментарии телеканалу "112 Украина".

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"Февраль по температурному режиму будет выше нормы. Но это не значит, что не будет кратковременных периодов похолоданий. Первые 5 дней на территории Украины чрезвычайно теплая погода, отклонение от нормы температуры составляет 8-10 градусов. До 5 февраля снег кроме Карпат везде по Украине растает. В течение 7-8 февраля выпадет новый снег, не в таком количестве, но выпадет, - сначала на юге страны", - заявил Кульбида.

После этого в Украине начнется похолодание до 10-15 градусов мороза и так будет до середины месяца.

"Во второй половине месяца ждем изменчивый характер погоды с колебаниями температуры, но страшных морозов мы пока не видим", - добавил Кульбида.

Как сообщал УНИАН, Южный Марокко впервые за 50 лет засыпало снегом.