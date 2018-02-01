Теплее нормы и со снегом: синоптик рассказал, какая погода ждет украинцев в феврале
Первые 5 дней февраля в Украине будет чрезвычайно теплая погода, на 8-10 градусов выше обычной.
Синоптики прогнозируют, что начало февраля в Украине будет значительно теплее нормы. Кроме того, в феврале украинцев еще ждет снег.
Об этом сообщил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида в комментарии телеканалу "112 Украина".
Сырая и промозглая: синоптики рассказали, какой будет погода в феврале
"Февраль по температурному режиму будет выше нормы. Но это не значит, что не будет кратковременных периодов похолоданий. Первые 5 дней на территории Украины чрезвычайно теплая погода, отклонение от нормы температуры составляет 8-10 градусов. До 5 февраля снег кроме Карпат везде по Украине растает. В течение 7-8 февраля выпадет новый снег, не в таком количестве, но выпадет, - сначала на юге страны", - заявил Кульбида.
После этого в Украине начнется похолодание до 10-15 градусов мороза и так будет до середины месяца.
"Во второй половине месяца ждем изменчивый характер погоды с колебаниями температуры, но страшных морозов мы пока не видим", - добавил Кульбида.
Как сообщал УНИАН, Южный Марокко впервые за 50 лет засыпало снегом.
Погода в Украине
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Винница+23°... +12°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+23°... +9°
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Житомир+22°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+23°... +9°
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Луганск+22°... +10°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+24°... +13°
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Одесса+24°... +15°
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Полтава+20°... +10°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+26°... +13°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+22°... +12°
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Харьков+20°... +9°
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Херсон+24°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+21°... +10°
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Чернигов+21°... +8°
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Черновцы+23°... +14°