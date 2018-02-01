Неподалеку от Мехико проснулся вулкан

О значительной опасности для людей речь пока не идет.

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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Камеры наблюдения, которые постоянно следят за огненной горой, зафиксировали столбы дыма и пепла. Облака дыма увидели также жители столицы страны Мехико.

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Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Впрочем, о значительной опасности для людей пока речь не идет - власть установила второй, желтый уровень угрозы вулкана, и просит граждан следить за предупреждениями.

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