Неподалеку от Мехико проснулся вулкан

09:33, 1 февраля 2018
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О значительной опасности для людей речь пока не идет. 

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Камеры наблюдения, которые постоянно следят за огненной горой, зафиксировали столбы дыма и пепла. Облака дыма увидели также жители столицы страны Мехико.

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Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Впрочем, о значительной опасности для людей пока речь не идет - власть установила второй, желтый уровень угрозы вулкана, и просит граждан следить за предупреждениями.

Как сообщал УНИАН, в Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад: дороги замело, авиарейсы отменяют.

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