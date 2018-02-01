В Киеве сегодня небольшая облачность, температура днем до +4°

08:30, 1 февраля 2018
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В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями.

texturify.com
В столице сегодня переменная облачность / texturify.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 февраля, в столице будет пасмурная погода, сильный ветер, температура днем до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +2°. Ветер южный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 16:50.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля, в Украине без осадков, температура до +10°.

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