В Киеве сегодня небольшая облачность, температура днем до +4°

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями.

В столице сегодня переменная облачность / texturify.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 февраля, в столице будет пасмурная погода, сильный ветер, температура днем до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +2°. Ветер южный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 16:50.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля, в Украине без осадков, температура до +10°.

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