Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)

Теплее всего будет в западных областях Украины.

В центральных областях без осадков / Instagram prozorova1311s

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля, в Украине без осадков, на температура до +10°.

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На востоке без осадков, температура до -2°. В южных регионах до +9°, без осадков.

На западе Украины температура днем поднимется до +10°, без осадков.

В северных областях температура днем до +3°, без осадков. В центре без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 1 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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