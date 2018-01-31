Австралия страдает от масштабных наводнений (видео)

18:24, 31 января 2018
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В штате Западная Австралия наводнения затопили равнины и дороги. Из-за высокого уровня воды вблизи пляжного курорта водители не видели даже дорожную разметку.

Австралия страдает от масштабных наводнений /
Австралия страдает от масштабных наводнений / ТСН

После того, как штат накрыл мощный шторм и ливни, регион Кимберли страдает от масштабных наводнений.

В Париже сохраняется оранжевый уровень опасности из-за наводнений (фоторепортаж)За сутки там выпало 45 см осадков. Бескрайние равнины и дороги затоплены и теперь выглядят, как океан. Сюрреалистическое путешествие на телефон снял один из водителей вблизи пляжного курорта Брум.

Австралиец говорит, что вода так поднялась, что не видно дорожной разметки, говорится в сюжете ТСН.

Владельцам грузовиков пришлось спасать туристов и отвозить их в те районы, куда вода не дошла.

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