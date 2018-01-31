В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура днем до +4°

17:00, 31 января 2018
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В Киеве завтра незначительно потеплеет.

Instagram prozorova1311s
Временами солнце будет показываться из-за облаков / Instagram prozorova1311s

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 февраля, в столице будет пасмурная погода, температура днем до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером +1°. Ветер южный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:34, а зайдет в 16:47.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля, в Украине без осадков, температура до +9°.

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