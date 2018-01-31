Завтра в Украине без осадков, температура до +9° (видеопрогноз)

16:30, 31 января 2018
214

Температура в западных областях Украины завтра поднимется до +9°.

УНИАН
В Украине завтра незначительно потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля, в Украине будет переменная облачность, без осадков, в южных областях температура поднимется до +8°.

В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица

На востоке завтра без осадков, температура от -3° до 0°. В южных регионах температура до +8°.

На западе Украины переменная облачность, температура днем поднимется до +9°.

В северных областях пасмурно, температура днем до +3°. В центре также без осадков, температура до +5°.

Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
В Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад: дороги замело, авиарейсы отменяют (фоторепортаж) В Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад: дороги замело, авиарейсы отменяют (фоторепортаж)
Синоптики предупреждают киевлян о штормовом ветре Синоптики предупреждают киевлян о штормовом ветре
В Москве из-за сильных снегопадов отменили два десятка авиарейсов (фото, видео) В Москве из-за сильных снегопадов отменили два десятка авиарейсов (фото, видео)
Разбитые стекла и помятые крыши: в Днепре огромные глыбы льда повредили автомобили (видео) Разбитые стекла и помятые крыши: в Днепре огромные глыбы льда повредили автомобили (видео)
В Марокко внезапный снегопад вызвал транспортный коллапс (видео) В Марокко внезапный снегопад вызвал транспортный коллапс (видео)
Завтра в Украине местами осадки, температура до +6° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами осадки, температура до +6° (видеопрогноз)
В Киеве в январе неожиданно вышла радуга (фото) В Киеве в январе неожиданно вышла радуга (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 5 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
42 %
763 мм
5.3 м/с
2 %
Лента новостей