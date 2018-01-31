Завтра в Украине без осадков, температура до +9° (видеопрогноз)
Температура в западных областях Украины завтра поднимется до +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля, в Украине будет переменная облачность, без осадков, в южных областях температура поднимется до +8°.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица
На востоке завтра без осадков, температура от -3° до 0°. В южных регионах температура до +8°.
На западе Украины переменная облачность, температура днем поднимется до +9°.
В северных областях пасмурно, температура днем до +3°. В центре также без осадков, температура до +5°.
Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница-3°... +3°
-
Днепропетровск-6°... +1°
-
Донецк-6°... +1°
-
Житомир-2°... +3°
-
Запорожье-6°... +3°
-
Ивано-Франковск-2°... +7°
-
Киев-2°... +4°
-
Кировоград-5°... +3°
-
Луганск-7°... +2°
-
Луцк0°... +3°
-
Львов0°... +5°
-
Николаев-3°... +5°
-
Одесса-3°... +6°
-
Полтава-6°... +1°
-
Ровно-1°... +3°
-
Симферополь-3°... +4°
-
Сумы-10°... 0°
-
Тернополь-2°... +4°
-
Харьков-10°... +1°
-
Херсон-4°... +5°
-
Хмельницкий-3°... +3°
-
Черкассы-6°... +2°
-
Чернигов-4°... +3°
-
Черновцы-3°... +6°