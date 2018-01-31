Завтра в Украине без осадков, температура до +9° (видеопрогноз)

Температура в западных областях Украины завтра поднимется до +9°.

В Украине завтра незначительно потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 февраля, в Украине будет переменная облачность, без осадков, в южных областях температура поднимется до +8°.

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На востоке завтра без осадков, температура от -3° до 0°. В южных регионах температура до +8°.

На западе Украины переменная облачность, температура днем поднимется до +9°.

В северных областях пасмурно, температура днем до +3°. В центре также без осадков, температура до +5°.

Согласно народному прогнозу, 1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

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