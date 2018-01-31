В Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад: дороги замело, авиарейсы отменяют (фоторепортаж)
За последние два дня в московском регионе выпала уже треть месячной нормы осадков.
Москву замело: снегопад, начавшийся 30 января, продолжился на следующий день. По данным синоптиков, за сутки в городе выпало почти 20 сантиметров снега.
Об этом сообщает Meduza.
В московской мэрии отмечают, что с начала зимы это самый сильный снегопад, обрушившийся на город.
Ну наконец-то, зима, мы думали ты всё. А если серьёзно, то сегодня Москва краше чем даже в новогоднем убранстве, сегодня Москва будто город из зимней сказки ❄️ ------------------------------------------ #зимняямосква #зимавгороде #зимавмоскве #москва #зимняясказка #шуховская #travel #trip #winter #snow #шаболовскаябашня #вгтрк #moscow #чб #followme #top #vsco #vscorussia #attention #знакидорожногодвижения #следуйзамной #russia #rusland
Ситуация на дорогах в Москве из-за снегопада значительно осложнилась. Кроме того, в московских аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены.
За последние два дня в московском регионе выпала уже треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в ближайшее время ждать не стоит.
Вот это счастья привалило❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ ну вот, сугробы хоть появились #зимапришлавнезапно #опятьзима #снегопад #вестик #вестикидома #вестикитакиевестики #вхвт #ялюблюсвоюсобаку #вестиграм #westies #westiegram #ilovemywestie #ilovemywesties #westielove #westielover #whwtoftheworld #westhighlandwhiteterrier #westiesarethebesties #westiesarethebest
Как сообщал УНИАН, в Украине из-за непогоды 43 населенных пункта остались без света.
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