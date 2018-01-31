В Москве продолжается самый сильный с начала зимы снегопад: дороги замело, авиарейсы отменяют (фоторепортаж)

15:07, 31 января 2018
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За последние два дня в московском регионе выпала уже треть месячной нормы осадков.

REUTERS
Снег в Москве / REUTERS

Москву замело: снегопад, начавшийся 30 января, продолжился на следующий день. По данным синоптиков, за сутки в городе выпало почти 20 сантиметров снега.

Об этом сообщает Meduza.

В московской мэрии отмечают, что с начала зимы это самый сильный снегопад, обрушившийся на город. 

Ситуация на дорогах в Москве из-за снегопада значительно осложнилась. Кроме того, в московских аэропортах задержаны 23 рейса, еще 11 отменены.

За последние два дня в московском регионе выпала уже треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в ближайшее время ждать не стоит.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за непогоды 43 населенных пункта остались без света.

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