Синоптики предупреждают киевлян о штормовом ветре

12:45, 31 января 2018
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Сегодня в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ночью 31 января в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

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Также, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью и днем около 0°.

В первые дни февраля синоптики обещают небольшое потепление. 1 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. 2 февраля небольшой дождь и мокрый снег, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за непогоды 43 населенных пункта остались без света.

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